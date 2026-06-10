Gli Stati Uniti hanno ripreso oggi i raid contro l’Iran, quattro mesi dopo l’inizio di una guerra in corso. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali. Nel frattempo, il giornalista Hersh ha riferito che l’ex presidente Trump starebbe valutando l’uso di una bomba atomica. La decisione americana di riprendere gli attacchi segue un periodo di escalation militare nella regione.

Quattro mesi dopo l’inizio di una guerra sempre più logorante, Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno ripreso oggi gli attacchi contro l’Iran. Il motivo ufficiale è la lentezza dei negoziati per un accordo che metta fine al conflitto scoppiato dopo l’abbattimento di un elicottero americano (l’Apache). Poche ore dopo le sue dichiarazioni odierne, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno comunicato di aver iniziato «a lanciare ulteriori attacchi di autodifesa contro molteplici obiettivi in Iran, su indicazione del Comandante in Capo. Gli attacchi sono in risposta all’aggressione ingiustificata e continua dell’Iran» si legge su X. U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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© It.insideover.com - Gli Usa riprendono i raid in Iran. Hersh: “Trump valuta uso della bomba atomica”

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