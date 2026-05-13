L’Iran ha dichiarato che, in risposta a un eventuale attacco, potrebbe ricorrere all’arricchimento dell’uranio fino al 90%. Il portavoce della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera ha affermato che questa potrebbe essere una delle misure adottate nel caso si verificasse una situazione di conflitto. Finora non sono stati annunci ufficiali riguardo a nuove azioni, ma la minaccia è stata comunicata pubblicamente.

L’Iran minaccia l’ arricchimento dell’uranio al 90% in caso di un altro attacco. Ebrahim Rezaei, il portavoce della commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera, lo ha detto in maniera esplicita: se il Paese subisse un attacco, una delle opzioni è l’uranio al 90%. Non è stato l’unico ad alzare il livello dello scontro con Washington: anche lo speaker del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha detto che gli Usa non hanno altra scelta se non accettare i 14 punti avanzati da Teheran, o i negoziati potrebbero fallire. Il presidente degli Stati Uniti, prima della partenza per la Cina e l’incontro con Xi Jinping, ha dichiarato che il cessate il fuoco ha solo l’1% di possibilità di resistere.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Iran minaccia l’uso della bomba atomica, cosa significa “uranio al 90%”

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Iran Nuclear Weapons: Threat Assessment

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