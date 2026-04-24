La tensione tra Stati Uniti e Unione Europea si è intensificata a causa della guerra in Iran. L’amministrazione Trump sta valutando misure dure nei confronti dei Paesi europei che hanno rifiutato di mettere a disposizione le proprie basi militari per operazioni contro l’Iran. La disputa si inserisce in un contesto di rafforzamento delle azioni militari e di divergenze tra le due parti riguardo alle strategie da adottare nella regione.

Donald Trump è deciso a farla pagare ai Paesi dell’Ue che, in questi mesi, hanno rifiutato di concedere l’uso delle proprie basi per condurre attacchi contro l’Iran. L’indiscrezione arriva da Reuters, che ha preso visione di un’email interna del Pentagono nella quale vengono ipotizzate una serie di misure che gli Stati Uniti potrebbero intraprendere nei confronti dei loro alleati Nato più riluttanti. A rischiare di più è senza dubbio la Spagna. Il Paese iberico, citato nel documento, è accusato sia di non aver concesso l’uso delle basi, sia di aver più volte denunciato che il conflitto contro l’Iran è illegale in quanto “contrario al diritto internazionale”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La guerra in Iran fa precipitare i rapporti tra Usa e Ue. L’amministrazione Trump valuta il pugno di ferro contro i Paesi europei che hanno negato l’uso delle basi per condurre attacchi contro l’Iran

Guerra: Iran rifiuta piano Usa e Trump quello di Teheran, navi di Francia e Turchia passano a Hormuz

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#omnibus La guerra in Iran, le incertezze dell'amministrazione Trump e il mancato cambio di regime a Teheran nell'analisi di Augusto Minzolini x.com