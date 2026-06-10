gli auguri della ssc napoli a juan jesus

Il difensore del Napoli è nato il 10 giugno 1991 a Belo Horizonte (Brasile). A Juan Jesus vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Juan Jesus conta 130 presenze con la maglia azzurra e 5 gol. Il 29 agosto 2021 il suo esordio con il Napoli in occasione del successo a Marassi contro il Genoa per 2-1. Ha contribuito alla vittoria del terzo e del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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