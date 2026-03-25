gli auguri della ssc napoli a spinazzola

Oggi il calciatore dell'SSC Napoli compie 33 anni. La società ha inviato gli auguri ufficiali al giocatore, che veste la maglia azzurra come esterno. La data rappresenta un momento importante nella sua carriera e viene celebrata con messaggi di auguri da parte del club.

A Leonardo vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Spinazzola, che ha esordito in azzurro il 10 agosto 2024 nella vittoria in Coppa Italia contro il Modena, conta 66 presenze e 4 gol. Ha contribuito alla conquista del quarto scudetto e della Supercoppa Italiana. Il Mattino – Napoli, Milik l’intoccabile. Spicca un dato del polacco: così ha convinto Ancelotti in 1 settimana Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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