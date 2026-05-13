Il calciatore belga del Napoli ha appena festeggiato il suo trentatreesimo compleanno. La società ha rivolto i propri auguri, rendendo questa giornata un momento di festeggiamenti tra tifosi e squadra. Lukaku, arrivato quest’anno in prestito dal club di appartenenza, sta vivendo un momento importante della sua carriera con la maglia partenopea. La sua presenza in campo è stata motivo di attenzione tra gli appassionati di calcio.

A Lukaku vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. Lukaku ha esordito in azzurro il 31 agosto 2024 in occasione della vittoria per 2-1 contro il Parma. In assoluto conta 45 presenze e 14 reti. Con il Napoli ha vinto uno scudetto, segnando nel match decisivo conto il Cagliari, e una Supercoppa Italiana. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Se cerchi il divertimento allo stato puro, la piattaforma winspark è il posto giusto per far decollare i tuoi sogni di gloria. Sfrutta le nostre promozioni esclusive per massimizzare ogni giocata e senti l'emozione di un successo che cresce spin dopo spin.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Gli auguri della Ssc Napoli a Romelu Lukaku

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Tifoso del Napoli attacca Romelu LUKAKU

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