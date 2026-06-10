L’allenatore austriaco ha dichiarato che, quando sarà il momento giusto, comunicherà la sua decisione. Ha evitato di commentare le voci di mercato che lo collegano a un possibile trasferimento, mantenendo un tono neutro e riservato. Nessuna conferma o smentita ufficiale è arrivata riguardo a un eventuale passaggio a un club di Serie A. La sua posizione rimane sospesa in attesa di comunicazioni ufficiali.

L’allenatore austriaco Glasner rompe il silenzio sulle voci di mercato, ma non si sbilancia sull’ipotesi Milan. Le indiscrezioni che accostano Oliver Glasner alla panchina del Milan continuano a far discutere. Nelle ultime ore, il tecnico austriaco è stato avvicinato dai quotidiani austriaci Kronen Zeitung e Oberösterreichischen Nachrichten al termine di una partita di tennis disputata a Mehrnbach, in Alta Austria. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A Interrogato sulle numerose voci riguardanti il suo futuro professionale e sul possibile interesse del club rossonero, Glasner ha scelto la linea della prudenza, evitando conferme o smentite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Glasner sul futuro: «Quando arriverà il momento, lo annuncerò»

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