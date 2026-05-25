Il sindaco di Napoli ha dichiarato che attende il progetto del presidente del Napoli per il nuovo stadio sui terreni ex Q8. Ha aggiunto che, una volta ricevuto il progetto, sarà valutato. La comunicazione riguarda le dichiarazioni fatte dal presidente del club durante una conferenza stampa. Il sindaco non ha fornito ulteriori dettagli sullo stato attuale del progetto né sui tempi di valutazione.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha risposto alle dichiarazioni rilasciate ieri sera in conferenza stampa dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, in merito alla realizzazione di un nuovo stadio sui terreni ex Q8. Manfredi risponde a De Laurentiis sul nuovo stadio del Napoli. Il sindaco ha sottolineato di stare aspettando da molto tempo i progetti per il Maradona di cui parla De Laurentiis: “ Se il presidente vuole fare un investimento privato facendo uno stadio nuovo, noi siamo solo contenti, ma stiamo aspettando questi progetti da tanto tempo: siamo partiti prima dalla riqualificazione del Maradona, poi siamo andati a Bagnoli, poi al Centro direzionale, adesso siamo nell’ex area Q8. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manfredi: “Aspettiamo il progetto di De Laurentiis per il Maradona da tanto, quando arriverà lo valuteremo”

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