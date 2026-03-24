L’attaccante del Milan ha espresso in un'intervista l’incertezza sul suo futuro in squadra. Ha dichiarato che al momento non è il momento di discuterne, ma che in futuro valuterà le diverse opzioni disponibili. Le sue parole sono state pronunciate ai microfoni di

Intervistato dalla rivista americana "Men's Journal', l'attaccante del Milan Christian Pulisic ha parlato di diversi temi. Dalla Nazionale a stelle e strisce al suo momento di forma, ma non solo. Infatti, l'ultima domanda della sua intervista riguarda il futuro e le voci di mercato. Il numero 11 di Max Allegri si è detto soddisfatto del suo presente, ma non ha chiuso le porte a un addio. Ecco, quindi, le sue parole sull'argomento. "Sì, a dire il vero, la maggior parte delle persone mi dice e mi chiede di cosa si tratta, e io rispondo che non le ho nemmeno viste. Non lo so davvero. Credo che ci sia sempre un momento e un luogo adatti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic getta dubbi sul suo futuro: “Non è il momento di parlarne, ma quando ci saranno delle opzioni…”

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