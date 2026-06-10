L’ex allenatore del Crystal Palace ha dichiarato che contro il Milan tutto deve essere perfetto, sottolineando che senza buone sensazioni nulla si può fare. A due giornali austriaci ha spiegato che è fondamentale avere un’ottima sensazione prima di affrontare la partita, altrimenti si preferisce non intervenire. Ha aggiunto che la condizione mentale e l’umore sono determinanti per le scelte sul campo.

Oliver Glasner rompe il silenzio. Nel momento in cui tutti si chiedono se andrà al Milan, Glasner ha risposto alle domande di due quotidiani austriaci, Kronen e Oberösterreichischen Nachrichten, lasciando una frase significativa e qualche pronostico sul Mondiale. Glasner è stato intercettato a Mehrnbach, un paesino di circa 2.200 mila abitanti in Alta Austria, dove ieri ha giocato a tennis. La frase più interessante è un. dribbling riuscito a metà: "È molto bello che, da quando ho annunciato la fine del mio contratto con il Crystal Palace, i media mi abbiano collegato con quasi tutti i club - ha detto Glasner -. Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Glasner chiama il Milan: "Tutto deve essere perfetto. Senza buone sensazioni invece..."

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