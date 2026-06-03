Tuttosport – Milan tutto in 48 ore | Cardinale chiama Rangnick e Glasner E la protesta sbarca a Times Square!

In 48 ore, il club ha contattato Rangnick e Glasner per la possibile successione in panchina. La protesta dei tifosi si è svolta a Times Square, con striscioni e bandiere. La società ha avviato colloqui con i candidati, ma ancora nessuna decisione ufficiale. La situazione resta in evoluzione e le prossime ore saranno decisive.

2026-06-02 19:54:00 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: L’attesa continua, ma forse qualcosa si muove. Dall’Inghilterra arriva l’ufficialità della separazione tra Oliver Glasner e il Crystal Palace, in Austria Ralf Rangnick ha incontrato la federazione e si è poi collegato in videoconferenza con Gerry Cardinale. Rispetto al poco o nulla dei giorni scorsi è un passo avanti, ma entro le prossime 48 ore (massimo 72) si dovrà arrivare alla fumata bianca con l’indicazione del nuovo allenatore e del responsabile della parte sportiva. Per quanto riguarda il primo, Oliver Glasner è in pole position: il Crystal Palace con un video condiviso su X... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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