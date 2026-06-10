Oliver Glasner ha dichiarato che tutto deve essere perfetto prima di accettare un nuovo club. Il Milan, attualmente senza un allenatore stabile e con Ibrahimovic come elemento di riferimento, si trova in una fase di incertezza. La squadra appare come una scatola vuota, senza un’identità definita. In questo quadro, Glasner viene indicato come possibile sostituto di Allegri, che si avvicina al Napoli.

Che cos’è oggi il Milan? Non si sa. Al momento è una scatola vuota con Ibrahimovic al comando. In questa situazione di stallo, sembra che Oliver Glasner sia il nome giusto per sostituire Massimiliano Allegri (prossimo sposo del Napoli di De Laurentiis) alla guida del team rossonero. Il tecnico austriaco, fresco dell’addio al Crystal Palace (dove ha vinto l’FA Cup, il Community Shield e la Conference League, ha rilasciato dichiarazioni a due quotidiani austriaci. Ha parlato del suo futuro. Glasner parla del suo futuro: il Milan attende. “Non ho mai commentato queste voci e non voglio farlo ora. Quando arriverà il momento, lo annuncerò. E per essere finalmente pronto per un nuovo club, tutto deve essere perfetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Glasner avvisa il Milan: “Tutto deve essere perfetto per accettare un nuovo club”

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