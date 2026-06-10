A due settimane dalla vittoria al primo turno di Nello Pizza, la coalizione del campo largo si confronta con i primi problemi politici. Tra i partiti coinvolti, anche il Partito Socialista Italiano, che ha ricordato di essere presente e di non essere stato dimenticato. La discussione riguarda ora le future alleanze e la composizione della giunta, con alcuni membri che chiedono maggiore attenzione alle rappresentanze politiche del PSI. La situazione resta aperta mentre si definiscono i prossimi passi amministrativi.

Tempo di lettura: 2 minuti A due settimane dalla vittoria al primo turno di Nello Pizza, l a coalizione del campo largo si trova a fare i conti con i primi nodi politici da sciogliere. A tracciare un bilancio, tra luci e ombre, è Mimmo Giugliano, esponente socialista e candidato al Consiglio comunale nella lista “Stiamo con Nello Pizza”. Durante una conferenza stampa, Giugliano si è detto parzialmente soddisfatto, aggiungendo però che le cose «potevano andare meglio» e concentrando il tiro su quello che oggi è il tema più caldo: la composizione della futura giunta comunale. Il punto di partenza, secondo il rappresentante socialista, devono essere gli impegni presi con gli elettori e con gli alleati durante la campagna elettorale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giunta Pizza, c’è anche il PSI. Giugliano: “Non si scordino di noi”

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