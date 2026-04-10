Salerno De Luca avanza | il PSI si schiera per la sua giunta

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Salerno, il percorso politico di Vincenzo De Luca continua con una giornata dedicata a incontri istituzionali e visite ai quartieri. Durante l’evento, è stato annunciato ufficialmente il sostegno del Partito Socialista Italiano alla sua candidatura per la giunta comunale. Nessuna altra novità è stata comunicata riguardo alle altre forze politiche o alle alleanze in corso.

Il percorso elettorale di Vincenzo De Luca nel capoluogo salernitano prosegue con una giornata intensa tra incontri istituzionali e visite nei quartieri, segnata dall’ufficializzazione del sostegno del PSI alla sua corsa per la giunta comunale. L’ex Governatore della Campania, candidato sindaco per le elezioni del 24 e 25 maggio, ha visitato il Saint Joseph Resort e l’associazione Bruno Zevi, consolidando un fronte che punta sulla continuità amministrativa nonostante l’assenza del simbolo del PD nelle liste locali. L’asse tra il Saint Joseph Resort e il rione Zevi: il PSI conferma la scelta. La strategia di territorio di De Luca si è concentrata oggi su due momenti distinti, capaci di toccare diverse anime della città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Salerno, De Luca avanza: il PSI si schiera per la sua giunta

Salerno: Cammarota e PSI uniscono le forze per De LucaLa scena politica salernita si sta ridefinendo con alleanze inedite e presenze sul territorio che prefigurano il rinnovo del consiglio comunale...

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