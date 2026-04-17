Pizza Sindaco | il sì di M5S Casa Riformista Psi Noi di Centro e App

Nel pomeriggio di ieri si è svolto presso la sede del Partito Democratico di Avellino un incontro tra diverse forze politiche, tra cui il Movimento 5 Stelle, Casa Riformista, il Partito Socialista Italiano, Noi di Centro e un gruppo di appoggio. L’obiettivo era discutere e definire il quadro politico in vista delle prossime elezioni amministrative programmate per il 24 e 25 maggio. La riunione ha coinvolto rappresentanti di più forze politiche locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso la sede del Partito Democratico di Avellino, un incontro del campo largo finalizzato alla definizione del quadro politico in vista della presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Al termine del confronto, c’è stata un’ampia condivisione circa la proposta di candidatura a sindaco di Avellino di Nello Pizza, avanzata dal segretario provinciale del Pd, Marco Alaia, con l’obiettivo di proseguire lungo il percorso politico unitario avviato già da diverse settimane e che veda insieme tutte le forze che si riconoscono in una coalizione democratica e progressista.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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