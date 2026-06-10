Durante le consultazioni politiche, si parla di una possibile candidatura esterna, quella di Arace, per le scosse a sinistra all’interno della maggioranza. A Piazza del Popolo si percepisce un clima di attesa, tra entusiasmo per i risultati elettorali e analisi dei numeri e delle alleanze. La discussione si concentra sulle possibili mosse future e sulla composizione delle coalizioni, con l’attenzione rivolta ai posizionamenti dei vari gruppi politici.

A Piazza del Popolo l’atmosfera è quella classica delle grandi vigilie, dove l’entusiasmo per la vittoria elettorale lascia rapidamente il posto al realismo dei numeri e dei posizionamenti. La strada che porta alla nascita della nuova giunta di Avellino si sta rivelando sempre più tortuosa per il sindaco Nello Pizza. Quello che sulla carta doveva essere un passaggio lineare, quasi naturale, si è trasformato in un risiko politico dove ogni mossa rischia di scoprirne un’altra. Il nodo più stretto da sciogliere, in queste ore, si è aggrovigliato proprio sul versante della sinistra della coalizione. Il focus delle tensioni ruota attorno a una precisa scelta di metodo e di uomini che il neo-sindaco aveva immaginato per dare peso politico all’esecutivo: l’ingresso in squadra di Giancarlo Giordano come assessore esterno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giunta, per le “scosse” a sinistra spunta il nome (esterno) di Arace

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