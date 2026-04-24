Mesagne il Pd deposita la lista per le elezioni | spunta il nome di Matarrelli
Il Partito Democratico di Mesagne ha presentato ufficialmente la propria lista per le prossime elezioni amministrative. Tra i candidati figura anche il nome di Matarrelli. La presentazione della lista è avvenuta in anticipo rispetto ad altri schieramenti, segnando un primo passo nel percorso elettorale locale. La consegna dei documenti è stata completata presso gli uffici comunali, rendendo ufficiale la candidatura di questa formazione politica.
MESAGNE - Il Partito Democratico mesagnese, in vista delle prossime amministrative, ha depositato per primo le liste dei candidati. E, subito dietro il nome dell'avvocata e segretaria cittadina Rosanna Saracino (in passato già assessora e candidata sindaco), spunta il nome dell'attuale presidente.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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