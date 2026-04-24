Mesagne il Pd deposita la lista per le elezioni | spunta il nome di Matarrelli

Il Partito Democratico di Mesagne ha presentato ufficialmente la propria lista per le prossime elezioni amministrative. Tra i candidati figura anche il nome di Matarrelli. La presentazione della lista è avvenuta in anticipo rispetto ad altri schieramenti, segnando un primo passo nel percorso elettorale locale. La consegna dei documenti è stata completata presso gli uffici comunali, rendendo ufficiale la candidatura di questa formazione politica.