Napoli Manna accelera per il nuovo esterno | il nome e le cifre

Il direttore sportivo sta lavorando per rafforzare la rosa e ha avviato trattative per un nuovo esterno. Si tratta di un giocatore nato nel 2004, attualmente in forza a una squadra belga. Sono stati avviati contatti con il club di appartenenza per definire le modalità di trasferimento e le cifre dell’operazione. La società ha deciso di accelerare i negoziati per portare a termine l’acquisto nel più breve tempo possibile.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Anan Khalaili è nel mirino del Napoli per la fascia destra: il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato i contatti con l’Union Saint-Gilloise per l’esterno classe 2004. Khalaili: il talento che ha brillato in Champions League. L’esterno israeliano si è imposto all’attenzione europea grazie a una stagione straordinaria. Tre reti in otto presenze nella massima competizione continentale, incluso un gol all’Atalanta, hanno attirato l’interesse di diversi club. La vittoria della Coppa del Belgio con l’ Union Saint-Gilloise ha completato un’annata che lo ha trasformato in uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Il ventiduenne rappresenta esattamente il profilo che il Napoli sta cercando per rinforzare la corsia esterna accanto a Giovanni Di Lorenzo secondo il ‘Corriere dello Sport’. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, Manna accelera per il nuovo esterno: il nome e le cifre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NAPOLI SCATENATO: non solo Giovane, arrivano due esterni di livello assoluto Sullo stesso argomento Mercato Napoli, Manna accelera per il difensore: si punta un nome in Serie AIl Napoli guarda già alla prossima stagione e inizia a muovere i primi passi concreti sul mercato. Napoli, idea Alajbegovic: il nuovo esterno che stuzzica Manna da mesi (Pedullà)Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato in ottica futura, puntando su giovani talenti di grande prospettiva. La Roma accelera per il nuovo direttore sportivo: Manna resta il favorito, ma spuntano alternative e nuovi intrecci di mercato #Roma #Calciomercato #Manna #DAmico #Paratici #Milan #Napoli #SerieA #Gasperini #ASRoma x.com Anain Khalaili può essere il primo colpo. Manna lavora per chiudereIl Napoli vuole chiudere per Anan Khalaili, si tratta di un esterno che potrebbe rappresentare la vera alternativa a Di Lorenzo e Politano sulla fascia destra. areanapoli.it Calciomercato Napoli, sprint Manna: quasi fatta per il primo colpoIl Napoli guarda al futuro e accelera sul mercato alla ricerca di un esterno di spessore da affiancare a Giovanni Di Lorenzo sulla fascia destra per la prossima stagione. Il nome in cima alla lista de ... msn.com