Il nuovo governo di Sambuca di Sicilia è stato ufficialmente annunciato, con il sindaco Giovanna Casà che ha delineato la composizione della giunta comunale. Sono stati confermati due ex sindaci e cinque assessori, ai quali sono state assegnate deleghe e competenze specifiche. La squadra si prepara a operare nei prossimi anni, con incarichi distribuiti tra i membri per la gestione amministrativa della città.

Prende forma il nuovo governo cittadino di Sambuca di Sicilia. Il neo sindaco Giovanna Casà ha ufficializzato la composizione della giunta comunale assegnando deleghe e competenze ai cinque assessori che affiancheranno l’amministrazione nei prossimi anni. Nel ruolo di vice sindaco è stato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Giunta Casà, spazio a due ex sindaci e cinque assessori: ecco la squadra che guiderà Sambuca

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

E' finita: 43,80% Comanducci e 32,37% Ceccarelli, con oltre 5 mila voti di differenza. Ballottaggio

Notizie e thread social correlati

Tre nuovi assessori in Giunta regionale: così Schifani rilancia la sua "squadra"La giunta regionale siciliana ha ufficialmente ripreso pieno funzionamento con le nomine di tre nuovi assessori da parte del presidente Schifani.

Leggi anche: Il sindaco ricostituisce la squadra di governo: in giunta arrivano gli assessori Pastore e Laportella

Argomenti più discussi: Giunta Casà, spazio a due ex sindaci e cinque assessori: ecco la squadra che guiderà Sambuca; Nuova giunta, ipotesi venerdì. Lotta in Avs e nodo Urbanistica. Colloquio Biffoni-Manetti; Nuova sede in via Saffi per i Vigili del fuoco; Roma Municipio I, apre ‘Casa della memoria e della Resistenza’ in via dei Giubbonari?.

Giunta Casà, spazio a due ex sindaci e cinque assessori: ecco la squadra che guiderà SambucaUfficializzate le deleghe del nuovo esecutivo comunale. Giuseppe Cacioppo sarà vice sindaco: si riunisce il Consiglio per eleggere presidente e vice presidente ... agrigentonotizie.it