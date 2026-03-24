Il sindaco ricostituisce la squadra di governo | in giunta arrivano gli assessori Pastore e Laportella

Le nomine del sindaco di Sabaudia Alberto Mosca per garantire la continuità amministrativa dopo le recenti tensioni politiche Il sindaco di Sabaudia Alberto Mosca ricostituisce e rafforza la sua squadra di governo. Dopo le recenti inchieste che hanno travolto la città e le tensioni politiche che hanno portato alla revoca dell'assessorato a Pia Schintu e della delega al consigliere Mincarelli, l'obiettivo è di garantire la continuità amministrativa e riprendere la piena attività della giunta. Il sindaco Mosca nomina così due nuovi assessori: Marcello Pastore, ufficiale dell'Esercito in pensione, e Claudia Laportella, libera professionista di Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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