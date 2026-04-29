Tre nuovi assessori in Giunta regionale | così Schifani rilancia la sua squadra

La giunta regionale siciliana ha ufficialmente ripreso pieno funzionamento con le nomine di tre nuovi assessori da parte del presidente Schifani. Con queste nomine, la squadra di governo di Palazzo d’Orléans si completa nuovamente, prontamente preparata per le ultime fasi della legislatura. Le nomine sono state annunciate in un momento di consolidamento degli assetti politici e amministrativi della regione.

La giunta regionale torna al completo. Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani ha nominato tre nuovi assessori definendo così la squadra di governo di Palazzo d’Orléans in vista della fase finale della legislatura. Entrano in giunta Nuccia Albano, Elisa Ingala e Marcello Caruso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Giunta regionale siciliana, Schifani accelera sul rimpasto: pesano la deadline del 30 aprile e i due assessori a processo Due nuovi assessori per la giunta Manfredi: i nomiUltime ore per la formalizzazione dei nuovi assessori della giunta di Manfredi al Comune di Napoli. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Via libera di Manfredi, ecco i due assessori: sprint di fine mandato; Napoli, due nuovi assessori in giunta. Il Pd indica Di Pietro. Pronto a entrare anche Puca; Con Andreoni metà giunta. Sale sul carro pure Tonelli; Nuovi assessori, Manfredi fa l’equilibrista per non scassare il Pd. Schifani nomina tre nuovi assessori: Nuccia Albano, Elisa Ingala e Marcello CarusoIl presidente della Regione scioglie così il nodo del rimpasto. Con queste designazioni vengono coperti i due assessorati che dal 10 novembre scorso erano rimasti ad interim nelle mani dello stesso Sc ... rainews.it Giunta regionale, Schifani nomina tre nuovi assessori: Albano, Ingala e CarusoIl presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato tre nuovi assessori, completando così la squadra di governo di Palazzo d'Orléans. ilsicilia.it NUOVA GIUNTA REGIONALE IN SICILIA: SCHIFANI NOMINA NUCCIA ALBANO, ELISA INGALA E MARCELLO CARUSO Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha completato la giunta regionale di Palazzo d’Orléans con la nomina di tre nuovi - facebook.com facebook Tre nuovi ingressi nella segreteria della Cgil Firenze, il ricordo di Riccardo Ferraro: stamani l’assemblea Cgil Firenze La nota: cgilfirenze.it/2026/04/tre-nu… x.com