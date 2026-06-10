Giulia Longhi ha dichiarato che l’Italia del softball ha raggiunto un risultato importante e ora punta a qualificarsi per i prossimi Giochi olimpici. Durante l’intervista su Strike Zone, il programma di OA Sport su YouTube, ha sottolineato il valore della squadra e l’obiettivo di portare il softball italiano ai livelli più alti. Longhi ha parlato di un percorso in crescita e di nuove ambizioni per il futuro.

Giulia Longhi è stata l’ospite dell’ultima puntata di Strike Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport. La veterana della formazione azzurra si è raccontata a 360 gradi, partendo dall’esperienza della nazionale per passare al campionato italiano e finire con gli obiettivi futuri. L’atleta classe 1993 inizia raccontato il suo momento attuale: “Sto abbastanza bene domenica inizia il raduno a Saronno poi partiamo per una settimana in Olanda per una serie di amichevoli, quindi andremo a Praga per il torneo di qualificazione”. La formazione azzurra si prepara per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Da un torneo unico si è passati ad un format differente: “Secondo me ci sono due lati della medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Giulia Longhi suona la carica: “L’Italia del softball ha creato qualcosa di speciale, ora puntiamo ai Giochi”

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