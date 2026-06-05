La grinta di Giulia Longhi | vita softball e sogni della stella azzurra

Notizia in breve

Giulia Longhi, conosciuta come la “Panda”, ha partecipato a una nuova puntata di Strike Zone. È una delle giocatrici più note del softball italiano. La sua carriera e la sua passione per il gioco sono state al centro della trasmissione. Longhi è considerata una figura chiave nel softball azzurro. La puntata ha approfondito aspetti della sua vita, della sua carriera e dei sogni nel mondo dello sport.