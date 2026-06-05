La grinta di Giulia Longhi | vita softball e sogni della stella azzurra
Giulia Longhi, conosciuta come la “Panda”, ha partecipato a una nuova puntata di Strike Zone. È una delle giocatrici più note del softball italiano. La sua carriera e la sua passione per il gioco sono state al centro della trasmissione. Longhi è considerata una figura chiave nel softball azzurro. La puntata ha approfondito aspetti della sua vita, della sua carriera e dei sogni nel mondo dello sport.
Nuova puntata di Strike Zone con una delle icone del softball italiano: Giulia Longhi! Per tutti è semplicemente la “Panda”, soprannome che racchiude perfettamente il carattere di una delle giocatrici più rappresentative del softball azzurro. In questa intervista esclusiva, Giulia Longhi, stella della Nazionale italiana e protagonista con il Bollate Softball, si racconta a tutto campo ai microfoni di Federico Rossini. Una carriera costruita con talento, sacrificio e una straordinaria passione per questo sport. Dalle esperienze con la maglia azzurra alle sfide nei campionati nazionali e internazionali, passando per gli obiettivi futuri e il percorso che l’ha resa uno dei punti di riferimento del softball italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
La grinta di Giulia Longhi: vita, softball e sogni della stella azzurra
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