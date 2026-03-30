A un giorno dalla sfida decisiva contro la Bosnia-Erzegovina, la Nazionale italiana si prepara a affrontare una delle partite più importanti degli ultimi anni. La partita si terrà martedì 31 marzo a Zenica e determinerà la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. Il tecnico ha espresso entusiasmo e determinazione in vista di questa sfida cruciale per il percorso della squadra.

Mancano 24 ore alla partita più importante degli ultimi anni per la Nazionale italiana che martedì 31 marzo si gioca l’accesso ai Mondiali di calcio nella trasferta a Zenica contro la Bosnia-Erzegovina. Alla vigilia della partita, il ct Gennaro Gattuso ha risposto alle domande dei giornalisti e fatto il punto della situazione. Le parole del Ct. “C’è la consapevolezza che ci giochiamo tanto, lo sappiamo bene. Affronteremo una squadra forte, con giocatori di qualità. Ci vorrà una grandissima Italia per coronare il sogno di tornare ai Mondiali ”, spiega il mister rispondendo alle prime domande. “L’aspetto più importante, che è nella nostra storia calcistica, siamo diventati campioni pur non essendo i più forti grazie a sofferenza, cattiveria agonistica”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Una grandissima Italia per arrivare ai Mondiali”: Gattuso suona la carica

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