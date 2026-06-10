Giovanissima studentessa sogna di diventare Capitana e scrive una tesina sui Carabinieri | la sorpresa in classe e l’augurio per il futuro

Una studentessa di quinta elementare ha consegnato una tesina sui Carabinieri durante una lezione a Subiaco. La ragazza, appassionata di divise e uniformi, ha scritto di voler diventare Capitana. La classe ha assistito a una sorpresa quando ha presentato il lavoro, ricevendo auguri per il suo futuro. L'insegnante ha commentato l'originalità dell'attività, che ha coinvolto anche una discussione sulla professione di forze dell'ordine.

Alla scuola primaria di Subiaco, le insegnanti della classe quinta C hanno ideato un’attività didattica del tutto singolare. Come riporta il quotidiano Il Messaggero, le maestre hanno lanciato il progetto “Ritorno al passato”, ricreando l’atmosfera dei vecchi esami di quinta elementare, integrando però le risorse offerte dall’intelligenza artificiale. In questo contesto, una giovane alunna ha scelto di dedicare la propria tesina all’Arma dei Carabinieri, spinta da un desiderio preciso: diventare, un giorno, Capitana. Quel che la giovanissima studentessa non si aspettava è che il suo lavoro superasse i confini della classe. Ad ascoltare la sua presentazione, infatti, è intervenuto di persona il luogotenente a capo della stazione locale accompagnato da due colleghi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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