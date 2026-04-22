Dalla scuola al Senato | la classe 5E scrive la legge del futuro

Gli studenti della classe 5E di un istituto comprensivo hanno partecipato a un concorso nazionale organizzato dal Senato, vincendo la competizione. Il progetto ha coinvolto la scrittura di una proposta di legge sul tema del futuro, portando il nome del loro comune fino ai vertici delle istituzioni romane. La partecipazione ha coinvolto l’intera classe e ha visto il loro lavoro premiato a livello nazionale.

Gli studenti della classe 5E dell’Istituto Comprensivo di Ospitaletto hanno portato il nome del loro comune fino ai vertici delle istituzioni romane, vincendo un prestigioso concorso nazionale organizzato dal Senato. I bambini sono stati premiati ieri a Palazzo Madama per la proposta di legge elaborata nell’ambito del progetto Vorrei una legge che.., un’iniziativa che ha la partecipazione di diverse classi quinte delle scuole primarie di tutto il Paese. Dalla discussione in classe al palcoscenico di Palazzo Madama. Il percorso che ha condotto i giovanissimi cittadini bresciani alla vittoria è iniziato tra i banchi di scuola, dove l’obiettivo era trasformare concetti astratti in proposte concrete.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla scuola al Senato: la classe 5E scrive la legge del futuro Notizie correlate Ecco la scuola del futuro. In classe ora nasce il domaniC’è un luogo che non compare nelle mappe del mondo, eppure decide il destino di ogni nazione. Ramadan a scuola, la dirigente scrive ai prof: “Spostate i compiti in classe”. Scoppia la polemica, arrivano gli ispettoriUna lettera interna ha trasformato un istituto superiore genovese nel centro di una polemica nazionale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Decreto Pnrr 2026 approvato al Senato: deroga assegnazioni provvisorie ed elenchi regionali, ecco cosa cambia per la scuola; Dl sicurezza: ok del Senato: potenziato il Daspo, nuove tutele al personale scolastico e stop a violenza sugli animali; Dl Pnrr, ok del Senato. Dall’Isee antifrode ai medici di base fino a 73 anni: cosa prevede; L'IIS San Benedetto di Cassino a Roma al Senato della Repubblica. DDL Valditara in Senato, raccolta firme per fermare il divieto all’educazione sessuo-affettiva nelle scuole d’ItaliaChiediamo che la scuola italiana rimanga uno spazio di libertà, laicità e inclusione, non di censura e discriminazione. L'Italia ha bisogno di politiche che promuovano l'uguaglianza e il rispetto per ... gay.it Decreto Pnrr 2026 approvato al Senato: deroga assegnazioni provvisorie ed elenchi regionali, ecco cosa cambia per la scuolaIl Decreto Pnrr è stato approvato ieri, 15 aprile, in via definitiva dal Senato. Sono molte le misure di grande interesse per il mondo della scuola contenute nel documento. Si tratta del decreto di co ... tecnicadellascuola.it Warsh, alla prima audizione al Senato in Commissione bancaria durata due ore e mezza, è stato bersagliato dall’opposizione democratica, che ha messo in dubbio la sua credibilità - facebook.com facebook Si alza il sipario sull’installazione immersiva a Palazzo del Senato, firmata dall’architetto e artista digitale Ricardo Orts, che introduce in anteprima Epiq, il nuovo urban crossover full electric: dinamismo, flessibilità, innovazione e una continua spinta verso l’esp x.com