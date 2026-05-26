Diego Daddi pronto a diventare papà sogna un figlio con Barbara | Vedo il futuro con occhi nuovi
Diego Daddi, ex marito di Elga Enardu, ha annunciato di aspettare un figlio con la nuova compagna, Barbara Santagati. Ha dichiarato di vedere il futuro con occhi diversi e di essere pronto a diventare papà. La coppia, insieme da alcuni mesi, sembra vivere un momento di grande felicità e intimità. La notizia della gravidanza è stata condivisa pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle date o sulla salute del nascituro.
Dopo la fine del suo matrimonio con Elga Enardu Diego Daddi ha ritrovato l'amore con Barbara Santagati e insieme sembrano sempre più felici. Sui social pubblicano spesso momenti che mostrano la loro quotidianità, dove appaiono molto complici e innamorati. La loro relazione è iniziata solo pochi mesi fa ma lui sogna già di allargare la famiglia, è stato lui stesso a rivelarlo in un'intervista che ha rilasciato a Eva 3000. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto sapere che per anni ha creduto di non volere avere dei figli. A detta sua però la vita cambia, si cresce, si vivono esperienze diverse e si incontrano persone che fanno vedere il futuro con occhi nuovi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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