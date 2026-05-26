Diego Daddi pronto a diventare papà sogna un figlio con Barbara | Vedo il futuro con occhi nuovi

Da ilsipontino.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Diego Daddi, ex marito di Elga Enardu, ha annunciato di aspettare un figlio con la nuova compagna, Barbara Santagati. Ha dichiarato di vedere il futuro con occhi diversi e di essere pronto a diventare papà. La coppia, insieme da alcuni mesi, sembra vivere un momento di grande felicità e intimità. La notizia della gravidanza è stata condivisa pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle date o sulla salute del nascituro.

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Dopo la fine del suo matrimonio con Elga Enardu Diego Daddi ha ritrovato l'amore con Barbara Santagati e insieme sembrano sempre più felici. Sui social pubblicano spesso momenti che mostrano la loro quotidianità, dove appaiono molto complici e innamorati. La loro relazione è iniziata solo pochi mesi fa ma lui sogna già di allargare la famiglia, è stato lui stesso a rivelarlo in un'intervista che ha rilasciato a Eva 3000. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto sapere che per anni ha creduto di non volere avere dei figli. A detta sua però la vita cambia, si cresce, si vivono esperienze diverse e si incontrano persone che fanno vedere il futuro con occhi nuovi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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