Tutti i rappresentanti delle forze di sicurezza e delle istituzioni sono stati convocati per un vertice sulla sicurezza in vista della prossima Giostra del Saracino. La riunione si è concentrata sulla pianificazione delle misure di tutela, mentre il parere del Buratto, il responsabile della gestione della corsa, deve ancora essere ascoltato. La Prefettura di Arezzo ha comunicato che l'incontro si è svolto attraverso una serie di documenti ufficiali.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE comunicato Prefettura di Arezzo Ad Arezzo la Giostra del Saracino si avvicina e la macchina organizzativa si è già messa in moto. In Prefettura si è tenuto il primo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con il neo sindaco Marcello Comanducci, le Forze dell’Ordine, i Vigili del Fuoco, il 118 e tutti i soggetti chiamati a garantire il regolare svolgimento della manifestazione. Nel corso della riunione sono stati approfonditi flussi di pubblico, viabilità, controlli agli ingressi e dispositivi di vigilanza. Da quanto emerge, è stato studiato ogni scenario possibile, dal turista che cerca piazza Grande con Google Maps fino all’eventualità di un quarto brindisi di troppo durante la cena propiziatoria. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Giostra del Saracino, vertice sulla sicurezza: convocati tutti, resta da sentire il parere del Buratto

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