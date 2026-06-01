Giostra del Saracino | il programma della 149esima edizione

La 149esima edizione della Giostra del Saracino si svolgerà questa estate, con la tradizionale competizione tra i quattro quartieri della città. I cavalieri, vestiti con costumi medievali, si preparano a sfidarsi in un percorso appositamente allestito nel centro storico. La manifestazione prevede diverse prove, culminando con la corsa finale in piazza. L’evento richiama ogni anno numerosi spettatori e appassionati di storia e tradizione.

La Giostra del Saracino di Arezzo è una competizione cavalleresca in costume, di origine medievale, tra i quattro quartieri in cui è divisa la città di Arezzo. A scendere in lizza: Porta Crucifera, Porta Sant’Andrea, Porta Santo Spirito e Porta del Foro. La Lancia d’oro della Giostra di San. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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