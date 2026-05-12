Nasce La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte | la tradizione aretina diventa un’esperienza da tavolo

Arezzo ha annunciato il lancio di “La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte”, un nuovo gioco da tavolo ispirato alla tradizione locale. La proposta riprende elementi simbolici e storici della celebre manifestazione, e sarà disponibile a partire da questo mese. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di rivivere l’atmosfera della festa attraverso un’attività ludica. La presentazione ufficiale si è svolta ieri nella città toscana.

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Arezzo, 12 maggio 2026 – La storica passione della città per la Giostra del Saracino diventa finalmente un’esperienza da viver e attorno a un tavolo da gioco. È stato infatti lanciato ufficialmente “La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte”, il nuovo gioco strategico ispirato alla più celebre e amata manifestazione medievale aretina. Il progetto è stato realizzato da Senza Pensieri SRLS con il supporto del Comune di Arezzo e della Fondazione Giostra del Saracino, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la tradizione della Giostra attraverso uno strumento innovativo, coinvolgente e adatto a tutte le età. Ideato e sviluppato da Tommaso Guzzo, il gioco trasporta i partecipanti nel cuore della sfida tra i quattro quartieri storici della città: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea e Porta Santo Spirito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nasce “La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte”: la tradizione aretina diventa un’esperienza da tavolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate «La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare»Arezzo, 22 aprile 2026 – «La Giostra del Saracino come motore di cittadinanza attiva e popolare» La nota di Alternativa Comune sulla Giostra del... Leggi anche: La Giostra del Saracino salverà il mondo (e pure le bollette): basta crederci forte e fare crowdfunding Argomenti più discussi: 75a Giostra del Saracino 4 settembre 1988; Il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi ad Arezzo: focus sulla Giostra del Saracino e la valorizzazione del territorio; 11 maggio, l’antica Arezzo, terza città più grande d’Italia. Oggi sulla Rai; Tourism Minister Gianmarco Mazzi in Arezzo to promote the Giostra del. Ho letto le 27 pagine del programma di Vincenzo Ceccarelli per Arezzo. Vi racconto cosa NON c’è. Tre puntate, questa è la prima. La Giostra del Saracino La Capitale della Cultura Il distretto orafo come industria #Arezzo @forza_italia #Comunali2026 x.com La Giostra del Saracino va all’Università. Nella Notte dei Ricercatori la certificazione che è Patrimonio culturale immaterialeArezzo, 24 settembre 2025 – La Giostra del Saracino va all’Università. La cultura e la ricerca riportano venerdì 26 settembre in Piazza Grande la manifestazione, ma senza lizza, buratto e lancia d’oro ... lanazione.it