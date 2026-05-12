Nasce La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte | la tradizione aretina diventa un’esperienza da tavolo
Arezzo ha annunciato il lancio di “La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte”, un nuovo gioco da tavolo ispirato alla tradizione locale. La proposta riprende elementi simbolici e storici della celebre manifestazione, e sarà disponibile a partire da questo mese. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di rivivere l’atmosfera della festa attraverso un’attività ludica. La presentazione ufficiale si è svolta ieri nella città toscana.
Arezzo, 12 maggio 2026 – La storica passione della città per la Giostra del Saracino diventa finalmente un’esperienza da viver e attorno a un tavolo da gioco. È stato infatti lanciato ufficialmente “La Giostra del Saracino – Il Gioco di Carte”, il nuovo gioco strategico ispirato alla più celebre e amata manifestazione medievale aretina. Il progetto è stato realizzato da Senza Pensieri SRLS con il supporto del Comune di Arezzo e della Fondazione Giostra del Saracino, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere la tradizione della Giostra attraverso uno strumento innovativo, coinvolgente e adatto a tutte le età. Ideato e sviluppato da Tommaso Guzzo, il gioco trasporta i partecipanti nel cuore della sfida tra i quattro quartieri storici della città: Porta Crucifera, Porta del Foro, Porta Sant’Andrea e Porta Santo Spirito.🔗 Leggi su Lanazione.it
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