Giornate Europee dell’Archeologia i luoghi irpini e salernitani da visitare

Da anteprima24.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 12 al 14 giugno 2026 si svolgono le Giornate Europee dell’Archeologia, un evento che permette di visitare numerosi siti archeologici in provincia di Avellino e Salerno. Durante queste giornate, molte aree aperte al pubblico offriranno visite guidate, aperture straordinarie e attività dedicate alla scoperta del patrimonio archeologico locale. Sono coinvolti vari luoghi di interesse storico e culturale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio della regione.

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Tempo di lettura: 3 minuti Il 12, 13 e 14 giugno 2026  tornano le Giornate Europee dell’Archeologia (GEA),  iniziativa coordinata dall’Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva (INRAP – lnstitut national de recherches archéologiques préventives) sotto l’egida del Ministero della Cultura transalpino e con il patrocinio del Consiglio d’Europa. Nei luoghi della cultura italiani sono previste attività volte a promuovere il patrimonio archeologico e far conoscere il lavoro dell’archeologo: visite guidate, laboratori, escursioni e altri eventi organizzati con il consueto spirito che anima le GEA, caratterizzate dalla volontà di mantenere vivo il dialogo con il pubblico, le università, gli enti locali, le associazioni e tutti gli attori del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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