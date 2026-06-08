Giornate europee dell' archeologia nei musei civici di Verona

Notizia in breve

Dal 12 al 14 giugno, i Musei Civici di Verona ospitano le Giornate Europee dell'Archeologia. Durante questi tre giorni, vengono organizzate visite guidate, mostre e attività dedicate alla scoperta del patrimonio archeologico locale e europeo. L’evento è promosso dall’INRAP, l’Istituto francese di ricerca archeologica preventiva, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura e del Consiglio d’Europa. Le iniziative sono aperte al pubblico e gratuite.