Giornate europee dell' archeologia nei musei civici di Verona
Dal 12 al 14 giugno, i Musei Civici di Verona ospitano le Giornate Europee dell'Archeologia. Durante questi tre giorni, vengono organizzate visite guidate, mostre e attività dedicate alla scoperta del patrimonio archeologico locale e europeo. L’evento è promosso dall’INRAP, l’Istituto francese di ricerca archeologica preventiva, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura e del Consiglio d’Europa. Le iniziative sono aperte al pubblico e gratuite.
Il 12, 13 e 14 giugno, in occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia - l'iniziativa coordinata dall’INRAP Istituto nazionale francese di ricerca archeologica preventiva sotto l’egida del Ministero della Cultura transalpino e con il patrocinio del Consiglio d’Europa - i Musei Civici di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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