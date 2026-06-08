Giornate Europee dell’Archeologia visite guidate e tante altre iniziative a Ercolano
Durante le Giornate Europee dell’Archeologia a Ercolano, il Parco Archeologico offre visite guidate e altre attività. L’evento, promosso dall’INRAP e dal Ministero della Cultura francese, coinvolge numerosi partecipanti. Le iniziative si svolgono all’interno del sito archeologico, con percorsi tematici e approfondimenti sulla storia dell’antica città. L’obiettivo è far conoscere il patrimonio attraverso eventi pubblici e attività educative, in programma per tutto il fine settimana.
Il Parco Archeologico di Ercolano aderisce con un ricco programma alle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA) 2026, l’iniziativa promossa a livello europeo dall’INRAP – Institut national de recherches archéologiques préventives – sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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