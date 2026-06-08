Giornate Europee dell’Archeologia visite guidate e tante altre iniziative a Ercolano

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante le Giornate Europee dell’Archeologia a Ercolano, il Parco Archeologico offre visite guidate e altre attività. L’evento, promosso dall’INRAP e dal Ministero della Cultura francese, coinvolge numerosi partecipanti. Le iniziative si svolgono all’interno del sito archeologico, con percorsi tematici e approfondimenti sulla storia dell’antica città. L’obiettivo è far conoscere il patrimonio attraverso eventi pubblici e attività educative, in programma per tutto il fine settimana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Parco Archeologico di Ercolano aderisce con un ricco programma alle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA) 2026, l’iniziativa promossa a livello europeo dall’INRAP – Institut national de recherches archéologiques préventives – sotto l’egida del Ministero della Cultura francese e con il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

Notizie e thread social correlati

Giornate Europee dell’Archeologia, a Pompei cantieri e depositi aperti per raccontare “in diretta” il lavoro degli archeologiDurante le Giornate Europee dell’Archeologia, a Pompei sono stati aperti al pubblico cantieri di restauro e depositi di reperti.

Festival dell’Ocarina di Budrio: un mosaico di iniziative fra musica, spettacoli e visite guidateDal 16 al 19 aprile 2026, si svolgerà a Budrio il Festival Internazionale dell’Ocarina, con un’anteprima il 14 aprile.

Temi più discussi: Giornate Europee dell’Archeologia 2026; Giornate Europee dell’Archeologia ad Aquileia: tre giorni da archeologi tra ologrammi, scavi aperti e concerti; Visite guidate alla Chieti sotterranea, simulazione di scavo per bambini e conferenze per le Giornate europee dell’archeologia; Giornate Europee dell’Archeologia: apertura straordinaria BNCS, sabato 13 giugno.

giornate europee giornate europee dell archeologiaGiornate Europee dell’Archeologia, visite guidate e tante altre iniziative a ErcolanoIl Parco Archeologico di Ercolano aderisce con un ricco programma alle Giornate Europee dell’Archeologia (GEA) 2026, l’iniziativa promossa a livello europeo dall’INRAP – Institut national de recherche ... napolitoday.it

giornate europee giornate europee dell archeologiaL'Italia svela l'archeologia in corso: oltre 100 siti aperti al pubblicoLe Giornate Europee dell’Archeologia aprono oltre 100 siti italiani per scoprire l’'Archeologia in corso' dal 12 al 14 giugno ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web