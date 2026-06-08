Giornate Europee dell’Archeologia visite guidate e tante altre iniziative a Ercolano

Notizia in breve

Durante le Giornate Europee dell’Archeologia a Ercolano, il Parco Archeologico offre visite guidate e altre attività. L’evento, promosso dall’INRAP e dal Ministero della Cultura francese, coinvolge numerosi partecipanti. Le iniziative si svolgono all’interno del sito archeologico, con percorsi tematici e approfondimenti sulla storia dell’antica città. L’obiettivo è far conoscere il patrimonio attraverso eventi pubblici e attività educative, in programma per tutto il fine settimana.