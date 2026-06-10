Nuove date sono state annunciate per il tour estivo di Giorgio Poi, intitolato Les Jeux Sont Faits. Il tour include concerti con formazione completa in vari festival italiani ed europei, con alcune date in cui sarà accompagnato da un quartetto d’archi. La serie di eventi si svolgerà durante l’estate, coinvolgendo diverse location e festival. I dettagli su date e luoghi specifici sono stati comunicati recentemente.

ph. Ilaria Magliocchetti ROMA – Si aggiungono nuove date a LES JEUX SONT FAITS, il tour estivo di Giorgio Poi, una serie di concerti full band nei principali festival dell’estate italiana ed europea e alcune date speciali in cui sarà accompagnato da un quartetto d’archi. Info e biglietti: www.dnaconcerti.comartistigiorgio-poi. Dopo il sold out del tour autunnale nei grandi club a Parigi, Milano, Torino, Padova, Bologna, Roma e Napoli, il cantautore torna a presentare dal vivo i suoi brani storici e quelli estratti dal suo ultimo disco Schegge, uscito lo scorso maggio per Bomba Dischi e accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica.. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Giorgio Poi: si aggiungono nuove date al tour estivo Les Jeux Sont Faits

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