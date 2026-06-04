Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo del tour nei principali club italiani ed europei, Giorgio Poi prosegue il suo 2026 musicale con “ Les Jeux Sont Faits ”, la nuova tournée estiva che farà tappa anche ad Avellino. Un appuntamento atteso dagli appassionati del cantautorato contemporaneo, che avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo uno degli artisti più raffinati e originali della scena italiana. Il tour arriva dopo una serie di concerti sold out nelle grandi città europee e italiane, tra cui Parigi, Milano, Torino, Padova, Bologna, Roma e Napoli. Per l’estate 2026 il cantautore romano sarà protagonista di numerosi festival in Italia e all’estero con una serie di spettacoli in formazione full band. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Giorgio Poi ad Avellino con il tour estivo “Les Jeux Sont Faits”

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