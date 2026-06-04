Giorgio Poi porta Les Jeux Sont Faits ad Avellino

Notizia in breve

Il 30 agosto 2026, un artista sarà in concerto ad Avellino per la tappa del suo tour estivo. L'evento si inserisce nel progetto “Les Jeux Sont Faits”. La data è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui luoghi o orari specifici. La tournée coinvolge diverse città italiane e si svolge durante l’estate. La presenza dell’artista ad Avellino è confermata, ma non sono stati comunicati altri aspetti organizzativi.