Giorgio Poi porta Les Jeux Sont Faits ad Avellino
Il 30 agosto 2026, un artista sarà in concerto ad Avellino per la tappa del suo tour estivo. L'evento si inserisce nel progetto “Les Jeux Sont Faits”. La data è stata annunciata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui luoghi o orari specifici. La tournée coinvolge diverse città italiane e si svolge durante l’estate. La presenza dell’artista ad Avellino è confermata, ma non sono stati comunicati altri aspetti organizzativi.
Avellino, 4 giugno 2026 — Giorgio Poi sarà ad Avellino il prossimo 30 agosto per la tappa irpina del suo tour estivo 2026, intitolato “Les Jeux Sont Faits”. La data avellinese, indicata nel comunicato ufficiale con la dicitura “Selvatico”, figura tra le nuove aggiunte al calendario originario. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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