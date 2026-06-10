Gioco pubblico Cangianelli | Senza un quadro nazionale coerente la prevenzione perde efficacia

Il presidente di Egp-Fipe ha affermato che senza un quadro normativo nazionale coerente, le misure di prevenzione nel settore del gioco pubblico risultano meno efficaci. Ha sottolineato come la mancanza di regole uniformi ostacoli l’applicazione di interventi standard e la tutela dei giocatori. La sua dichiarazione evidenzia la necessità di un intervento legislativo che uniformi le norme a livello nazionale per migliorare la gestione del settore.

«Senza un quadro nazionale coerente, la prevenzione perde efficacia e cresce lo spazio dell’offerta non controllata». A lanciare l’allarme sullo stato del sistema del gioco pubblico legale in Italia è Emmanuele Cangianelli, presidente dell’Associazione italiana esercenti giochi pubblici (Egp-Fipe), in occasione di un’audizione davanti alla commissione Affari costituzionali del Senato. L’appello dell’associazione dei pubblici esercizi arriva a pochi giorni dallo stop del Governo al riordino del gioco fisico. La riforma, infatti, sembra essersi arenata: la bozza del decreto attuativo della delega fiscale predisposta dal ministero dell’Economia non ha ottenuto il via libera della Presidenza del Consiglio, mandando a scadenza la delega senza intervenire sul settore. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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