Bullismo autolesionismo e prevenzione | cosa cambia nelle scuole con il Piano Nazionale della Prevenzione

Il Ministero della Salute ha presentato il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031, in cui si affrontano temi come il bullismo e l’autolesionismo. Questi argomenti vengono inseriti all’interno di un quadro più ampio che comprende la salute mentale, la prevenzione del disagio tra gli adolescenti e la promozione del benessere nelle scuole. La nuova strategia mira a integrare azioni di prevenzione e supporto nelle istituzioni scolastiche.

Il Piano individua la scuola come contesto strategico per integrare l’educazione alla salute lungo tutto il percorso formativo. In questo quadro, lo sviluppo delle competenze personali e sociali viene collegato alla prevenzione di bullismo, uso di sostanze, disagio psichico e suicidio. Il riferimento operativo principale è il Programma Predefinito 1, Scuole che Promuovono Salute, che punta a rafforzare nel setting scolastico: Il tema dell’autolesionismo compare soprattutto nella parte dedicata alla prevenzione del suicidio. Il Piano sottolinea la necessità di politiche multisettoriali, basate su evidenze, che coinvolgano sanità, scuola e famiglia, con progetti rivolti agli adolescenti per intercettare precocemente ideazione suicidaria e comportamenti autolesivi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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