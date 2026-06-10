Sono stati destinati quasi tre milioni di euro per rafforzare la sicurezza della rete viaria che ospiterà le prove di ciclismo ai XXV Giochi del Mediterraneo. L’intervento riguarda principalmente il miglioramento delle strade e delle arterie principali lungo il percorso delle competizioni. L’obiettivo è garantire condizioni ottimali per le gare e la sicurezza dei partecipanti durante l’evento.

Tarantini Time Quotidiano Un investimento da quasi tre milioni di euro per preparare la rete viaria che ospiterà le gare di ciclismo dei XXV Giochi del Mediterraneo. La Provincia di Taranto ha programmato una serie di interventi di manutenzione straordinaria destinati alle strade che saranno percorse dagli atleti impegnati nelle competizioni maschili e femminili della manifestazione internazionale. Il piano prevede uno stanziamento complessivo di 2 milioni e 951 mila euro e interesserà numerose arterie del territorio provinciale, lungo le quali saranno eseguiti lavori di rifacimento della pavimentazione stradale e di rinnovamento della segnaletica orizzontale. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, quasi tre milioni di euro per mettere in sicurezza il percorso delle gare ciclistiche

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