Giochi del Mediterraneo il ministro ?recupera? i tagli | Pronti a dare altri 25 milioni di euro

Il ministro per la Coesione annuncia che saranno disponibili altri 25 milioni di euro per i Giochi del Mediterraneo. Foti conferma che arriveranno gli 8,5 milioni di euro mancanti, recuperando i tagli precedenti. La cifra totale in arrivo supera quindi i 25 milioni, destinati alla manifestazione. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma si sottolinea la disponibilità a coprire le somme necessarie.

Il ministro per la Coesione, Tommaso Foti, assicura: arriveranno gli 8,5 milioni mancanti ai Giochi del Mediterraneo. E ve ne saranno altri 25 per l’organizzazione. «A fronte della decurtazione complessiva di 8,5 milioni di euro di cui alla legge di bilancio 2072024 e ad una successiva richiesta di contribuzione da parte del Comune di Taranto per opere diverse da quelle di cui al piano finanziario in essere, i competenti uffici del ministero di cui ho delega - annuncia Foti - stanno completando la dovuta, necessaria e scrupolosa attività di verifica volta a definire ulteriori risorse da erogare». Come riportato ieri da Quotidiano, al momento ai conti dei Giochi mancano dei soldi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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