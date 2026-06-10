Lo Stadio del Nuoto di Taranto sta procedendo con il riempimento delle vasche, segnando un avanzamento verso il completamento in vista dei XX Giochi del Mediterraneo 2026. La fase finale dei lavori riguarda le strutture dedicate alla piscina principale, mentre si attende il completamento di tutte le aree sportive. La struttura è stata oggetto di interventi di ristrutturazione e adeguamento negli ultimi mesi. Nessuna data ufficiale di apertura è stata comunicata.

Tarantini Time Quotidiano Lo Stadio del Nuoto di Taranto compie un nuovo passo verso il completamento in vista dei XX Giochi del Mediterraneo 2026. Questa mattina il ministro per gli Affari europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, il deputato Dario Iaia, il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il commissario straordinario Massimo Ferrarese hanno preso parte all’avvio del riempimento delle vasche dell’impianto sportivo, uno dei momenti più significativi dell’avanzamento dell’opera. L’intervento rappresenta uno dei principali investimenti infrastrutturali legati alla manifestazione internazionale in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026 e segna l’ingresso del cantiere nella fase conclusiva delle lavorazioni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Giochi del Mediterraneo, lo Stadio del Nuoto entra nella fase finale: avviato il riempimento delle vasche

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Giochi del Mediterraneo, Taranto entra nel conto alla rovescia. Ecco tutti gli impianti

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