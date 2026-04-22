Taranto | completata la copertura dello stadio del nuoto Verso i Giochi del Mediterraneo

A Taranto è stata completata la copertura dello stadio del nuoto, in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. L’intervento riguarda la struttura che ospiterà le competizioni acquatiche durante l’evento internazionale. La società coinvolta nel progetto è Ferraro S.p.A., azienda tra le principali nel settore delle costruzioni sportive in Italia. La copertura della struttura è stata realizzata nell’ambito dei lavori preparatori per la manifestazione.

Di seguito il comunicato: Ferraro S.p.A., tra i principali player italiani nel mondo delle costruzioni e incaricata della progettazione esecutiva e della realizzazione dello Stadio del Nuoto di Taranto, annuncia il completamento della fase di realizzazione della struttura in legno lamellare della copertura della struttura, avviata lo scorso 29 gennaio. In corso di ultimazione anche il pacchetto finale di copertura. Nonostante le sfide poste dalle condizioni meteorologiche - in particolare il forte vento e le piogge che hanno interessato l’area di intervento – e dalla complessa gestione logistica – con sovrapposizione di lavorazioni,...🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Taranto: completata la copertura dello stadio del nuoto Verso i Giochi del Mediterraneo Notizie correlate Leggi anche: Stadio di Taranto: iniziati i lavori di copertura In vista dei Giochi del Mediterraneo Taranto: lo stadio “sta prendendo forma” A sedici settimane dai Giochi del MediterraneoScrive Massimo Ferrarese, commissario dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026: Grazie al lavoro e alla determinazione di tante persone, lo stadio... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Giochi del Mediterraneo, progettisti in prima linea: così nascono gli impianti che ridisegneranno la città; Montati i primi proiettori allo Iacovone mentre si decide il destino del manto erboso e del masterplan. A TARANTO - Giochi Mediterraneo, completata la copertura dello Stadio del NuotoE' stata completata la fase di realizzazione della struttura in legno lamellare della copertura dello Stadio del Nuoto di Taranto, uno dei principali impianti dei Giochi del Mediterraneo 2026. I lavor ... napolimagazine.com Stadio del Nuoto di Taranto, completata la copertura: parte la fase decisiva verso i Giochi del Mediterraneo 2026Stadio del Nuoto di Taranto, completata la copertura. Al via la fase con vasche olimpioniche, tribune e impianti. pugliapress.org Casta Diva Group - Società Benefit con G2 Eventi vince la gara da 2,45 milioni per le cerimonie dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Il progetto punta su una visione artistica internazionale e una produzione di alto profilo che coinvolgerà oltre 300 - facebook.com facebook A Taranto tornano i Giochi del Mediterraneo. Mentre oggi si alza il sipario sull’Ego Food Fest x.com