Giochi Mediterraneo Foti rassicura sui fondi per lo stadio Via Del Mare
Un rappresentante parlamentare ha confermato che i fondi del governo centrale sono stati assegnati per i lavori di ristrutturazione dello stadio “Via del Mare” di Lecce, in vista dei Giochi del Mediterraneo. Durante un incontro a Roma, sono stati discussi gli interventi di impiantistica sportiva destinati alla manifestazione, con un focus specifico sulle risorse finanziarie disponibili per lo stadio.
ROMALECCE – Fare il punto sulle risorse destinate dal governo centrale agli interventi di impiantistica sportiva destinati alla manifestazione e in particolare riferimento al Via del Mare di Lecce: è questo il senso dell’incontro sui Giochi del Mediterraneo che i parlamentari salentini Saverio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
TARANTO. FONDI GIOCHI DEL MEDITERRANEO: IL MINISTRO FOTI RASSICURA
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