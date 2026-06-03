Giochi Mediterraneo Foti rassicura sui fondi per lo stadio Via Del Mare

Notizia in breve

Un rappresentante parlamentare ha confermato che i fondi del governo centrale sono stati assegnati per i lavori di ristrutturazione dello stadio “Via del Mare” di Lecce, in vista dei Giochi del Mediterraneo. Durante un incontro a Roma, sono stati discussi gli interventi di impiantistica sportiva destinati alla manifestazione, con un focus specifico sulle risorse finanziarie disponibili per lo stadio.