Il ministro della Coesione sarà a Taranto il 10 giugno per visitare i cantieri relativi ai lavori dei Giochi del Mediterraneo e del Contratto istituzionale di sviluppo. La visita riguarda i progetti in corso di realizzazione legati alla manifestazione sportiva e alle opere connesse. Non sono stati comunicati dettagli sui fondi aggiuntivi o sui tempi di completamento. La presenza ministeriale si concentra sull’avanzamento delle infrastrutture e delle strutture sportive.

Il ministro della Coesione, Tommaso Foti, sarà a Taranto il 10 giugno per visitare i cantieri relativi alle opere dei Giochi del Mediterraneo e del Contratto istituzionale di sviluppo per Taranto. Confermato da Foti il reintegro degli 8 milioni e mezzo di euro attualmente mancanti dal quadro economico dei Giochi (275 milioni stanziati dal Governo) a seguito di un taglio apportato dalla legge di bilancio per il 2024. È quanto è emerso nell’incontro che il ministro ha avuto ieri mattina a Roma con il responsabile del Cis Taranto, il deputato Dario Iaia. Il Contratto di sviluppo, che è uno strumento introdotto per Taranto con una legge, attiene... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Giochi del Mediterraneo, il ministro Foti assicura ulteriori fondi

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