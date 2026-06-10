Gila-Napoli | la Lazio spara alto il suo agente incontra Lotito

L'agente del difensore spagnolo della Lazio ha incontrato il presidente della Lazio per discutere del trasferimento al Napoli. La società partenopea mantiene un forte interesse per il giocatore e segue da vicino la situazione. La Lazio, invece, non ha ancora preso decisioni ufficiali e valuta eventuali offerte. La trattativa tra le parti rimane aperta, mentre non sono stati comunicati dettagli sui tempi o sulle cifre.

Il Napoli di De Laurentiis continua a monitorare la situazione del difensore spagnolo della Lazio Gila. Come scrive il quotidiano Il Roma, a De Laurentiis il difensore piace molto, ma i 30mln chiesti da Lotito, quando nel giugno del 2027 il calciatore vedrà scadere il suo contratto (e non ha intenzione di rinnovarlo!), gli sembrano veramente una cifra spropositata. Il patron azzurro ha messo sul piatto 15, massimo 20mln. Mario Gila, intanto, è allettato dalla corte del Napoli e lo stuzzica parecchio l’idea di lottare per il vertice e di disputare la Champions League. La sua volontà potrebbe fare la differenza e convincere Lotito a giungere a più miti consigli. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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