Scoperto maxi deposito abusivo di oli lubrificanti a Popoli Terme | sequestri per 900mila euro imprenditore ai domiciliari

Nella zona artigianale di Popoli Terme è stato scoperto un grande deposito abusivo di oli lubrificanti, gasolio e liquidi antigelo. Il luogo era gestito senza le necessarie autorizzazioni e conteneva ingenti quantità di prodotti importati illegalmente, principalmente dal Belgio. Le autorità hanno sequestrato beni per circa 900mila euro e hanno disposto gli arresti domiciliari per l’imprenditore responsabile della gestione del deposito.

Avrebbe gestito, nella zona artigianale di Popoli Terme, un deposito senza autorizzazioni in cui teneva ingenti quantità di olio lubrificante, gasolio, liquidi antigelo e altri additivi per auto importati illegalmente dall’estero, soprattutto in Belgio. Prodotti poi avrebbe venduto mettendo in.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Scoperto maxi deposito di drogaNei giorni scorsi gli agenti del commissariato di Rifredi e la polizia locale hanno tratto in arresto un 27enne, nato a Firenze, per detenzione ai... Scoperto studio odontoiatrico abusivo ad Avellino: sequestri e denunce della Guardia di FinanzaNel corso dell’intervento a cura delle Fiamme Gialle del Gruppo di Avellino, i militari hanno constatato la presenza di n.