Nella provincia di Napoli, agenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania hanno effettuato un'operazione di controllo presso un deposito dedicato alla vendita di GPL in bombole. Durante l'intervento sono state sequestrate numerose bombole e un'autobotte, tutte prive delle autorizzazioni necessarie per l'attività. L'operazione si è svolta nei giorni scorsi e riguarda questioni di conformità normativa.

Il deposito era gestito da una persona già nota alle forze dell’ordine, destinataria in precedenza di una denuncia all’autorità giudiziaria Maxi operazione dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Campania che nei giorni scorsi hanno fatto irruzione in un deposito situato nella provincia di Napoli, specializzato nella vendita di GPL in bombole. Il deposito era gestito da una persona già nota alle forze dell’ordine, destinataria in precedenza di una denuncia all’autorità giudiziaria per aver svolto attività fraudolente nel settore degli idrocarburi. Durante l’attività di controllo, gli operatori dell'Agenzia hanno effettuato un accurato sopralluogo dell'area utilizzata per la vendita e lo stoccaggio di gas. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Blitz in deposito di Gpl nel napoletano: sequestrate bombole e autobotte senza autorizzazioni

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Gpl in vendita senza licenza, blitz della Dogana in deposito del Napoletano. Gestito da un soggetto già destinatario di denunce #ANSA x.com