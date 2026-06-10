L'ex calciatore Faouzi Ghoulam ha dichiarato di ritenere Allegri la scelta migliore per sostituire Conte in panchina. La sua affermazione è stata rilasciata durante un intervento all’Università della Calabria, prima di partire per gli Stati Uniti, dove seguirà il Mondiale. Ghoulam non ha fatto altri nomi, concentrandosi sulla sua opinione riguardo alla candidatura di Allegri per il ruolo di allenatore.

L’ex Napoli Faouzi Ghoulam ha parlato all’Università della Calabria prima di volare per gli Stati Uniti dove seguirà il Mondiale. L’ex calciatore ha dato pieno sostegno a Max Allegri per la sua nuova avventura in azzurro, nelle parole riportate dal Corriere dello Sport. Ghoulam: “Il Napoli farebbe bene a tenersi Lukaku”. A Ghoulam è stato chiesto se Allegri fosse l’uomo giusto per sostituire Conte: “ E chi altrimenti? Non vedo chi meglio di lui. Un’estate fa era ritenuto uno dei tre migliori in assoluto, in Italia e non solo, e dopo un anno è un fallimento? Non è giusto, non è così che funziona. Tra l’altro, non è possibile ignorare i problemi che ci sono stati al Milan. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ghoulam: “Non vedo altri meglio di Allegri per subentrare a Conte”

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