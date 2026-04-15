Biasin su Spalletti | Brava la Juve a rinnovarlo meglio di Conte e Allegri perché…

Un noto giornalista ha commentato il rinnovo di contratto dell’allenatore, sottolineando come la Juventus abbia fatto bene a confermarlo. Ha evidenziato che questa scelta potrebbe essere preferibile rispetto a quelle fatte in passato con altri tecnici, senza tuttavia entrare in dettagli specifici. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che seguono con interesse le dinamiche legate alle decisioni della società.

Biasin, il noto giornalista, ha commentato il rinnovo di Spalletti elogiando la Juventus e spendendo parole al miele per il tecnico. Il giornalista Fabrizio Biasin ha fornito un giudizio positivo sulla decisione della Juventus di proseguire con Luciano Spalletti e di rinnovare il contratto dell’allenatore bianconero fino a giugno 2028. Parole al miele per il tecnico italiano e per la dirigenza che ha preso questa scelta che, visti i risultati e le prestazioni, era solo questione di tempo. Ecco cosa ha scritto su TMW. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SUL RINNOVO DI SPALLETTI – «La Juve ha rinnovato Spallettone e ha fatto strabene.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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