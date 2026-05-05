La scelta del nuovo allenatore della Nazionale italiana resta in fase di definizione, con l’attenzione rivolta a diversi candidati. Oltre ai nomi già noti come Allegri e Conte, circolano anche altri tre tecnici italiani considerati possibili per la guida della squadra. La decisione arriverà nelle prossime settimane, in attesa delle elezioni per il nuovo presidente della FIGC. La selezione del tecnico sarà uno dei temi principali in vista del futuro della Nazionale.

Mercato Juve, pazza idea Reijnders per il centrocampo: primi contatti per l’ex Milan! Akanji Inter, scatta il riscatto dopo il tricolore! I nerazzurri confermano il pilastro difensivo. Le cifre dell’accordo Alisson Juve, arrivano conferme dall’Inghilterra: la volontà dei bianconeri è chiara! Le ultime sulla trattativa Sarri tuona in conferenza: «Derby alle 12.30? Chi ha fatto i calendari deve dimettersi. Io non mi presento allo stadio!» Vanoli glissa sul futuro: «Si faranno valutazioni a 360°, se finisse il mio rapporto con la Fiorentina non sarebbe un’ingiustizia» Gasperini a Sky: «Crediamo nel quarto posto ma non dipende solo da noi. Traguardo che sarebbe fantastico» Pagelle Roma Fiorentina: Hermoso e Pisilli splendono, solo i legni fermano Malen.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Non solo Allegri e Conte: altri 3 allenatori italiani per la panchina della Nazionale

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